Während der zweijährigen Schließung des Fernsehturms hat sich ein Homosexuellen-Treff zwischen Guts-Muths-Weg, Georgiweg, Kirchheimer Str. und dem Parkplatz vor dem Fernsehturm gebildet, der sich trotz Wiedereröffnung und hoher Besucherrate nicht wieder aufgelöst hat. Das Entsetzen ist groß, wenn Jogger und Besucher in dieser Zone benutzte Kondome, Taschentücher, etc. rum liegen sehen. Vor allem Kinder, die auf der angrenzenden Spielfläche des Fernsehturms spielen, könnten in Kontakt mit den Hinterlassenschaften kommen. „Wir können nachvollziehen, dass der Dreck und Müll kein gutes Licht auf diese Zone um Stuttgarts Wahrzeichen wirft!“, betont der Vorsitzende der SPDqueer Stuttgart Fatih Ceylan. „Für ein Zusammenleben braucht es Regeln, auch an solchen Plätzen.“







So. 09.09.18 | 15:00 Uhr | Fernsehturm Eingang | Stuttgart

Quelle: PM SPD-queer

Am Sonntag, 9. September 2018 wollen die Mitglieder der SPDqueer Stuttgart rund um den Fernsehturm den Müll in einer Aufräumaktion entsorgen und sich für ein Zusammenleben auf ordentlichen Plätzen einsetzten und darauf aufmerksam machen, dass trotz inoffiziellem Homosexuellen-Treff am Fernsehturm es Regeln und Rahmenbedingungen braucht, um Vielfalt zu leben.