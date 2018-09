Quickie vom 20. Sept. 2018, eingestellt von jokersven

Exklusiv startet der Vorverkauf am 02.09. beim Sommerfest des Weissenburg e.V. Dort können die Tickets an der Theke erworben werden zum regulären Preis von 15,-- € und ermäßigt für 10,-- €. Auch danach können Karten an der Theke des Cafés der Weissenburg „solange der Vorrat reicht" zu den bekannten Öffnungszeiten erworben werden.









Ab 03.09. startet der Vorverkauf zusätzlich bei der Buchhandlung Erlkönig





Sa. 06.10.18 | 19:30 Uhr | Weissenburg Zentrum LSBTTIQ | Stuttgart

Quelle: Homepage Zentrum Weissenburg

Anne Bax und Anika Auweiler – zusammen sind sie. Zuletzt sind sie bei der CSD-Gala in Stuttgart aufgetreten, zuvor bei der Abseitz-Neujahrsfeier im Januar und haben das Publikum begeistert.Und – sie kommen wieder! Amwerden sie ime.V. auftreten und da heißt es: Datum vormerken und den Kartenvorverkauf nutzen, denn die Tickets werden voraussichtlich schnell weg sein.