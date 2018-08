Quickie vom 29. Aug. 2018, eingestellt von jokersven

gesundheit

Zum Start des Heimtests in Bayern präsentieren wir eine Videokampagne

In vier Schritten zeigt S’AG-Mann Manuel Dünfründt, wie man sich von zu Hause aus selbst auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen testet, englisch abgekürzt STI. Alles ganz einfach, oder?

Erstmal anmelden. Dazu reicht ein Besuch auf https://samtest.de, man(n) registriert sich, dann kommt per SMS eine Einladung zum Erstgespräch mit Beratung. Dort gibt es das erste Testkit. Zuhause macht man Abstriche, gibt eine Urin- und Blutprobe, schickt das Ganze ins Labor, kriegt schließlich die Ergebnisse wieder per Kurznachricht. So funktioniert - ganz kurz - SAM.

"SAM, das ist nicht irgendein amerikanischer Sexbuddy", sagt Manuel Dünfründt und lacht. Manuel ist Mitglied der Safety-Aktionsgruppe S’AG von Sub und Münchner Aids-Hilfe, und er macht HIV-Prävention im Ehrenamt. Die Truppe hat Spaß bei der Arbeit, Manuel insbesondere. SAM ist der neue STI-Heimtest. "Klingt unsexy, ist aber umso wichtiger und deutlich unkomplizierter als so manches Sexdate", erklärt Manuel mit einem Grinsen. Unser neuer, charmanter Vlog-Star stellt in den kommenden Wochen im Netz SAM vor und erlebt auf seiner ganz persönlichen SAM-Experience-Reise eine Menge Abenteuer. Vier Filme gehen on air. Produziert hat sie Manuel selbst, die Musik dazu hat Stanislav Mishchenko komponiert.

