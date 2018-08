Quickie vom 22. Aug. 2018, eingestellt von StevenStgt

Kaum zu glauben, aber das Sommergastspiel von Frl. Wommy Wonder, das doch gefühlt erst gestern Premiere hatte, geht diese Woche schon in die Zielgerade.Nur noch bis Sonntag heißt es… nur noch bis Sonntag gibt es den brandaktuellen Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie & Chanson, der für so viele Beifallsstürme gesorgt hat.geht es zu verschiedenen Beginnzeiten rund im SpardaWelt Eventcenter beim Stuttgarter Hauptbahnhof, danach ist Schluss für diesen Sommer.