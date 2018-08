Quickie vom 21. Aug. 2018, eingestellt von StevenStgt

frauen : stuttgart

Der One Table Club auf der Theodor-Heuss-Straße, ist der neue Ort des Geschehens. Die stylish und coole Location ist der optimale Club, für eine coole Party für Frauen und ihre Freunde.

Am Samstag 01.09.18 heißt das Motto "Dancing In September"! DJ Bopser ist am Start und bietet die komplette musikalische Bandbreite. Die einfach jeden Hintern zum wackeln bringt.

Zusätzlich verlosen wir am 01.09., einen Tisch für 10 Personen inklusive 10 Mass Bier gratis. Für die Gaydelight im Festzelt zum Wasenwirt. Tickets für Nachtschwestern 2.0, gibt es im Vorverkauf für 6.- € und an der Abendkasse für 8.- €

Nach der erfolgreichen Pride Edition, sind die Nachtschwestern nun zurück. In unregelmäßigen Abständen feiern wir gemeinsam