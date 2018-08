Quickie vom 19. Aug. 2018, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Auf Grund einer grundsätzlichen Änderung der Programmkonzeption des Stuttgarter Lehmann Clubs gibt es nach 9 tollen, erfolgreichen Jahren dort ab Oktober leider keinen Platz mehr für diean einem Samstag.Natürlich werden wir amnochmal so richtig die Sau rauslassen und einen fetten Abschied feiern. Wir haben viele Gründe es an diesem Abend so richtig krachen zu lassen, die Konfettikanonen liegen bereit.Auf dem LOVEPOP Floor gibt Oberlovepopper Dj Nt aus Augsburg sein letztes Lehmann“konzert“ mit Pop, Dance, HipHop, 80ies, 90ies & Wildstyle Classics, Gegröhle der Crowd auf der Tanzfläche ist sicher.Auf dem Lovehaus Floor geben sich diesmal gleich 3 DJs die Ehre. Das bekannte Stuttgarter DJ-Duo Hausbois, bekannt von der Gaymax im Climax und der Shook! Im Kowalski, spielt back2back House von Classics bis New Skool. Ergänzt werden die Bois von Tiffany La Fox von Müller's Büro, der neben House auch fluffigen Discosound mit einbringt. Er feiert an diesem Abend seinen Birthday Bash.Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.