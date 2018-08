Quickie vom 12. Aug. 2018, eingestellt von StevenStgt

geht in die zweite Runde. Die schwullesbische Party, steigt im Club Prisma, in der Area14 inDer angesagte und stylische Club ist der Hot Spot für Gays, Lesbians and Friends.DJ Elly ist die musikalische Gastgeberin. Sie verwandelt jede Party in ein Erlebnis der Extraklasse. Erst beim CSD Stuttgart, hat sie dem gesamten Schillerplatz in Ekstase versetzt. Ihr Style ist unverkennbar. Sie erfreut sich größter Beliebtheit in der Gay Community.Unterstützt wird sie von Gaydelight Resident DJ CK.Von Hip Hop & RnB, Black, Charts über Mixed Music ist für jeden Musikgeschmack gesorgt.Die coolsten Typen und die heißesten Frauen feiern hier gemeinsam eine atemberaubende Party.Verlieb Dich Neu! Frisch, sexy und aufregend anders! Erlebe das Premium Gay Event im Prisma Area14!