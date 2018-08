Quickie vom 3. Aug. 2018, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Sommerlich gechillt und gefeiert wird ambei derSommerfrische, der offiziellendes CSD Stuttgart 2018. Ausnahmsweise wird diesmal am dritten statt am zweiten Samstag in Stuttgart lovegepoppt.Bevor abimzu DJ NT´s kunterbunten Lovepop-Sound das Tanzbein geschwungen wird, gibt es abeine chillig-lockere Runde imim. Die Lovepopper treffen sich dort - bei freiem Eintritt - zum Essen, Trinken & Tratschen unter der großen Kastanie bei fluffiger Lovepop-Hintergrundbeschallung. Die Biergartenbesucher erhalten an der Biergartenkasse einen Gutschein für ermäßigten Eintritt (4€) im Lehmann Club. Da ein Teil des Biergartens überdacht ist kann uns auch ein Regenschauer bei der Feierei nicht stören.Im Lehmann gibt es dann, zusätzlich zum obligatorischen Welcome-Shot vom CSD-Team, lecker Eis gratis sowie sommerliche Getränkespecials (z.B. Tequila Sunrise für 6€).Lovepop & Höhenberg spenden einen Teil des Erlöses der Lovepop Sommerfrische an den CSD Stuttgart.