Der Name verrät was uns wichtig ist: die süßesten Gays in Mannheim und die besten Beats der Metropolregion. Dazu gibt es die besten DJs der Gayszene um euch richtig einzuheizen.ist ein neues queeres Event in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir wollen party-freudigen Gays, Lesbian, Bi-, Trans-, Intersexuellen Personen, sowie Draqs und weiteren tollen Menschen, ein unvergessliches Erlebnis bieten.Diese Party ist deininfür ein der schönsten CSDs in Deutschland. Wir feiern mit dir und deinen Freunden*innen in den Samstag rein. So das ihr gut gelaunt an der Demonstration und dem Straßenfest teilnehmen könnt.