Quickie vom 17. Juli 2018, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

Ihr findet uns am Sonntag, 29. Juli, ab 13.00 Uhr, in der Stiftstraße, unterhalb der Stiftskirche, ganz am Rande der Info-Meile.



Scheut nicht bei Euren Bummel zwischen Marktplatz und Schillerplaz von Euren Weg durch die Kirchstraße abzubiegen und auch die zahlreichen Info-Stände in der Stiftsstraße zu besuchen.



Wir freuen uns auf Euren Besuch und den Austausch mit Euch.

Wir haben auch die neueste Ausgabe unseres Schwulst Magzin Nr. 116 für Euch dabei, sodass Ihr Euch reichlich bedienen könnt.

