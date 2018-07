Quickie vom 16. Juli 2018, eingestellt von DeWe

Der Vorverkauf zur legendären Lovepop CSD Edition am 28.Juli im Stuttgarter Lehmann Club läuft ab dem 17.Juli. Hier könnt ihr die vergünstigten Eintrittskarten (VVK 10€ / AK 12€) erwerben:17. bis 27.Juli bei Heart of Gold TattooRotebühlstrasse 112, 70179 Stuttgart(Di.–Sa., 10.00–18.00 Uhr, S-Bahn Schwabstrasse)28.Juli ab 16 Uhr am Stand von BenSWildauf der CSD-Hocketse (Stand-Nr. S21 | Kirchstrasse Ecke Schillerplatz, neben Autohaus Putzlacher)Die Abendkasse am 28. Juli ist dann ab 22.00 Uhr geöffnet.