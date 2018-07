Quickie vom 11. Juli 2018, eingestellt von StevenStgt

Wir feiern 10 Jahre Polywaggons!Am Samstag, dem 28. Juli, wird dafür erneut das White Noise in S-Mitte einer polymorphen Verwandlung unterzogen. Getanzt und gefeiert wird nicht nur im Club, sondern auch in der dazugehörigen Bar und auf dem Vorplatz.Niemand Geringeres als LGBT-Ikone JD Samson (Le Tigre, Men) wird uns beehren, um an den Plattentellern richtig durchzudrehen! Außerdem präsentieren wir Euch Rica Shay und den süßesten Glitzerknödel der Liebe: bird berlin hat „Ja“ gesagt und wird auf unserer Jubiläums-Party Love und Beats spreaden! Megawow! Das wird der Hammer!Auch alte Bekannte wie Brüllermucke und die PopinGays aus Paris sind am Start, zusammen mit DJ Feinsinn runden sie unser Jubiläumsprogramm ab.Wir starten gemütlich. Rund eine Stunde später läutet der Live-Auftritt von Bird Berlin die Partynacht ein. Im Anschluss versorgen Brüllermucke - die Mütter der Polywaggons - und die DJ-Formation Popingays die feierwütige Meute in der Bar mit einer Mischung aus Elektropop, Indie-Rock und Disco Classics.Im Club startet das Warm-up umab Mitternacht bringt Rica Shay den Partytrain auf Betriebstemperatur. Später übernimmt JD Samson und heizt der Partymeute weiter ein. DJ Feinsinn legt für euch bin in die Morgenstunden auf.Polywaggons ist für Alle, die sich auf ein vielfältiges Publikum, tanzbare Musik und verschiedene Poly-Überraschungen freuen