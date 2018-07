Quickie vom 9. Juli 2018, eingestellt von StevenStgt

Dasfür den Sommer 2018 ist soeben erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsere Schwulst erhalten IHR Schwulst selbstverständlich wieder ganz bequem per Post zu sich nach Hause übersandt.Mit dem Schwulst erwartet Euch wieder ein randvoll gefülltes Heft mit interessanten Berichten aus ganz Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Dazu gibt es in diesem Heft einen Fachbericht von Dr.med. Patrick Beck zum Thema PrEP, eine Erinnerung an das legendäre Cafe Jenseitz, Vorberichte zu den CSD´s in Stuttgart, Mannheim und Ulm, Reisetipps für den Herbst, die neuesten Buchempfehlungen von Thomas Ott und dem Erlkönig, Frl. Wommy Wonder mit ihrer Kolumne Übrigens..., und vielem weiteren mehr.