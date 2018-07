Quickie vom 8. Juli 2018, eingestellt von DeWe

csd : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am Sa. 28. Juli 2018 feiert dieGemeinde den Abschluss des CSD- Paradesamstags mit einem großen Special im Lehmann Club Stuttgart. Diesmal gibt es gleich 4 DJs auf 2 Floors, sowie einen CSD-gerecht illuminierten Aussenbereich.Auf dem Lovepop-Floor beschallt Oberlovepopper Dj Nt aus Augsburg die Crowd mit seiner wilden Mischung aus Pop, House, HipHop, 80ies & 90ies, Indie & Wildstyle Classics. Sein besonderer Musikmix kommt nicht nur bei seinen eigenen Parties super gut an, er ist auch bei vielen anderen Parties gebucht, so z.B.bei der Bärenpaddie XXL in Hamburg. An seiner Seite steht diesmal Simoné aus Heidelberg, eine der meistgebuchten DJanes der Republik. Ihre Sets aus dem früheren Club Comix sind legendär, auch bei der Himbeerparty und dem Gaywerk in Mannheim war sie schon oft zu hören. Seit Jahren eine feste Grösse bei der LOVEPOP, ist sie nun zum ersten Mal beim CSD mit am Start.Los geht es bereits um 22.00 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 10€, an der Abendkasse 12€.Der Welcomeshot kommt von Jägermeister.