Auch dieses Jahr starten wir nach der Parade und Kundgebung am Samstag die traditionelle CSD-Party des Kellers! An diesem Abend kann jeder mit uns feiern - egal ob Gay, Lesbian, Bi, Hetero, Trans oder TV - und das in einer gechillten, garantiert stressfreien Umgebung in einer von Stuttgarts ältesten alternativen schwulen Locations.