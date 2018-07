Quickie vom 2. Juli 2018, eingestellt von StevenStgt

In der "guten Stube" von Stuttgart wird derseit 2009 jedes Jahr mit einemdes CSD-Vereins eingeläutet. Der politische und zugleich gesellige Abend dient der Einstimmung auf das Kulturfestival. Dazu wird am Freitagabend, 13. Juli ins hohe Haus am Marktplatz geladen. Im großen Sitzungssaal stehen die gesellschaftspolitischen Ziele rund um die Gleichberechtigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen im Fokus.In einem Impuls zurwird Christoph Michl, der Geschäftsführer der IG CSD Stuttgart e.V., die zentralen Erwartungen und Forderungen zum diesjährigen CSD formulieren. Neben den politischen und gesellschaftlichen Schwerpunkten wird ein Ausblick auf die vielfältigen Termine der beginnenden Kulturtage nicht fehlen.