Quickie vom 28. Juni 2018, eingestellt von jokersven



Künstler: Swen Marcel

szene : stuttgart

|

Das Projekt 100% Mensch präsentier. We Are P ART Of Culture! Eine Kunstausstellung zur Rolle von Lgbttiq* in der gesellschaftlichen Entwicklung Europas. Künstler*innen der verschiedensten Stilrichtung erschaffen Portraits von über 30 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft von der Antike bis heute, und zeigen so: Wir waren schon immer hier. Wir werden immer hier sein. Wir sind ein Teil unserer Kultur. We Are P ART Of Culture.