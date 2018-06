Quickie vom 21. Juni 2018, eingestellt von StevenStgt

Die CSD-Parade ist der Höhepunkt des. Etwa 800.000 Zuschauer sind dabei, wenn am Sonntag Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender ab 12 Uhr in einem bunten Zug durch die Kölner Innenstadt ziehen. Unter dem Motto "coming out in DEINEM style" ziehen amzahlreiche Zugwagen und Fußgruppen quer durch die Innenstadt. Start des Demonstrationszuges ist um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke in Richtung Innenstadt.Nicht nur am Paradetag, schon seitgeht es auf demrund. Während der drei Tage des Festes in der Innenstadt, auf dem Heumark, dem Alter Markt und vor dem Gürzenich, gibt es Programm auf drei Bühnen. Unter die vielen Künstler haben sich Conchita und ESC-Gewinnerin Netta gemischt. Außerdem warten viel Politik und Diskussionen sowie DJs an den Plattentellern auf die Besucher.Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher und Teilnehmer aus ganz Baden-Württtemberg den Sprung ins Rheinland wagen, um beim größen CSD in Deutschland dabei zu sein.