Quickie vom 19. Juni 2018, eingestellt von DeWe

Im Juli gibt es diegleich im Doppelpack! Bevor am 28. Juli die legendäre LOVEPOP CSD EDITION wieder die Massen in den Lehmann Club lockt gibt es zuvor bei der regulären Ausgabe am 14. Juli auf dem Lovepop-Floor die gewohnt schräge Musikmischung von Oberlovepopper DJ NT aus der Kantine Augsburg mit Pop, Dance, Indie, Electro & Wildstyle Classics. Hier kippt Rihanna schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Auf dem Pink 90ies Floor weckt Stuttgarts DJ-Urgestein Jens Herzberg, dessen 90ziger-Parties im Club Mono legendär sind, mit Pop, Rock, Eurodance & more Erinnerungen an eine geile musikalische Zeit und versetzt garantiert jede Hüfte in Rotation. Jens war frühers auch regelmässig DJ im Club Comix, an den sich sicher noch viele erinnern.Special: Wer am 14.07.eine vergünstigte Vorverkaufskarte (10€) für die Lovepop CSD Edition erwirbt zahlt nur 4€ Eintritt bei Lovepop vs Pink 90ies!