Quickie vom 18. Juni 2018, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Best of LGBT Sounds - Zur Einstimmung auf dem CSD Stuttgart stehen wir in diesem Monat ganz im Zeichen der großen Gay-Klassiker und Clubsounds von den 70er Jahren bis heute.

Disco-Klassiker & obligatorische Klischee- und Coming Out-Hymnen à la Donna Summer, Gloria Gaynor & Village People aus den 70ern,

Pop-Queens & Gay Kult-Bands aus den 80ern (Madonna, Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Weather Girls, Queen u.v.a.)

Bunte 90er mit Girl- & Boy-Bands, Eurodance & Co. (Spice Girls, Backstreet Boys, Cher, Right Said Fred, Aqua...)

Club-Sounds von den 2000ern bis heute (Britney Spears, Pink, Gossip, Lady Gaga, Will.i.am usw.) Celebrate Pride, Celebrate LGBT - diesen Monat bei uns im Zieglerkeller!



Sa. 14.07.18 | 21.00 Uhr | K29 - Zieglerkeller | Blumenstr. 29 | Stuttgart

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller