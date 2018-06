Quickie vom 13. Juni 2018, eingestellt von StevenStgt

csd : schwäbisch hall

Der erste. "Wir wollen grenzenlose Offenheit", heißt es in der Einladung. "Wir fordern mehr Respekt und Toleranz. Wir feiern Unterschiede in Gemeinsamkeit. Wir zeigen uns."Demonstrationstreffpunkt am AnlagencaféAb 14.00 Uhr, Sommerfest mit Vokü, Musik, Infoständen und vielem mehr auf dem Gelände des Club Alpha 60, Spitalmühlenstraße 13/2, Schwäbisch HallAb 20.00 Uhr, Konzert mit Aftershow im Club Alpha 60