Quickie vom 27. Mai 2018, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Für den ersten Teil des Abends (bis ca. 1 Uhr) gilt: Diven, Queens und D(r)amen!Best of Female Voices - Party Hits aus Disco & Soul, 80er Pop & Rock, Schlager & Bad Taste - In unserem schrägen Mix von 70ern bis 90ern treffen Britney Spears auf Donna Summer, Cher auf Nena und Tic Tac Toe auf The Supremes.An diesem Abend könnt ihr uns auch mit euren Musikwünschen unterstützen - Wir schauen ob wir sie unterbringen können!Getreu dem Motto "Girls Just Wanna Have Fun" haben wir als Special ein passendes Mädelsgetränk vorbereitet!