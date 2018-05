Quickie vom 20. Mai 2018, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Mit "Smash It Up (Stuttgart)" kommt eine neue UndergroundParty in die Stadt. An Jedem 2. Freitag im Monat im K29, mit wechselnden DJ's und wechselnden Musikrichtungen - aber immer authentisch! Und damit die ganze Sache komplett passt: In einem Laden ohne Mainstream-Allüren, dafür aber mit Gewölbekeller und günstigen Preisen.Diesmal: Punkrock, Ska, Rockabilly, 80's, Indie mit DJ Renè Renitent, Maulwurf (beide kennt man u.a. aus alten "Submission" (Röhre) Zeiten!) und Knaecke.0,5er Hofbräu und 0,4er Cola für 3,-Euro, Kurze ab 1,80 Euronen (gewünschte Mindestbetankung: 5,00€). Ca. 50m von Haltestelle Olgaeck. Da kann man schon mal hingehn und so!