Stuttgart`s beliebtes Partylable feiert Premiere im Area14.Der angesagte und stylische Club wird in dieser Nacht, zum Hot Spot für Gay, Lesbians and Friends. Das Area14 bietet dir ein einzigartiges Nightlife-Erlebnis.Der Club ist mit neuester Licht & Soundtechnik ausgerüstet, LED Moving & Beam-Spots sowie die stylishe Atmosphäre, machen das Clubfeeling im Area14 einzigartig.Zum Main Floor und den exklusiven VIP Bereichen, gibt es ebenfalls eine Smoker-Lounge.DJane Miss Thunderpussy ist der musikalische Gastgeber. Sie verwandelt jede Vinylscheibe in ein Partyerlebnis der Extraklasse. Ihr Beat ist unverkennbar - ein monumentaler Mix aus spannendem und energiegeladenen House vom Feinsten! Musik ist ihre Droge! Wer sie je hinter den Turntables erlebt hat, weiß wie hoch der Suchtfaktor ist!Dabei wird sie von Gaydelight Resident DJ unterstützt. Von Hip Hop & RnB, House, Elektro & Dance über Mixed Music ist für jeden Musikgeschmack gesorgt. Welcome-Shots for free zur Begrüßung und weiteren Highlights, machen Gaydelight Clubbing zum Premium Event. Die coolsten Typen und die heißesten Frauen feiern hier gemeinsam eine atemberaubende Party.Verlieb Dich Neu! Frisch, sexy und aufregend anders! Erlebe das Premium Gay Event im Area14!