Quickie vom 10. Mai 2018, eingestellt von jokersven

sport : stuttgart

|

Quelle: PM AH-Stuttgart & Abseitz

Der Sportverein Abseitz Stuttgart e.V. veranstaltet am 16.09.2018 bereits im zwölften Jahr den Stadtlauf Stuttgarter LebenSlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., um auf das wichtige Thema HIV und AIDS hinzuweisen. 2018 hat Eric Gauthier, Künstlerischer Leiter Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart, die Schirmherrschaft übernommen. „Wir sind sehr dankbar, so engagierte Partner an unserer Seite zu wissen, die durch ihr Engagement diesen jährlichen LebenSlauf zu Gunsten der wichtigen Beratungs- und Präventionsarbeit der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und für die Sichtbarkeit von Menschen mit HIV/AIDS möglich machen!“, so Franz Kibler, der Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., im Gespräch mit den Organisatoren vom Sportverein Abseitz Stuttgart e.V. und Eric Gauthier.„Sport ist unsere Passion und das Thema HIV und AIDS in die Öffentlichkeit zu transportieren und dazu noch Gelder für die AIDSHilfe Stuttgart e.V. zu sammeln, das ist erklärtes Ziel dieser Veranstaltung!“, so Kerstin Bosse, Vorstandsvorsitzende von Abseitz Stuttgart e.V. Sie führt weiter aus, wie unglaublich stolz der Sportverein ist, dass kein geringerer als Eric Gauthier mit großer Begeisterung 2018 für diesen Benefizlauf die Schirmherrschaft übernommen hat.