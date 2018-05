Quickie vom 7. Mai 2018, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

Im Vorfeld des CSD Stuttgart findet zum siebten Mal dasim Unteren Schlossgarten statt: Amsteht das riesige Zelt auf demganz im Zeichen des Regenbogens und der Vielfalt.Der CSD-Verein bietet zwei gesellige Tage mit buntem Bühnenprogramm, zahlreichen Aktionen sowie allerlei Gaumenschmaus. Inhaltlich stehen die Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen sowie natürlich der CSD Stuttgart 2018 im Mittelpunkt. Außerdem lädt der "Markt der Möglichkeiten" mit zahlreichen Infoständen lokaler Vereine zum Flanieren ein.Kulturell sorgen auf der Sommerfest-Bühne an beiden Tagen erstklassige Künstlerinnen und Künstler sowie Bands für abwechslungsreiche Unterhaltung. Von Swing über Pop und Rock bis hin zu Schlager sowie Travestie – für jeden Geschmack ist etwas dabei und alle Sinne werden angesprochen.Gastronomisch hält das CSD-Sommerfest eine größtmögliche Auswahl an Essen und Getränken für die Gäste bereit. Alle Erlöse fließen in die Vereinskasse der IG CSD Stuttgart e.V. und tragen zur Finanzierung des CSD-Festivals bei. Der Eintritt auf den Platz sowie ins Zelt ist selbstverständlich frei.