Quickie vom 30. April 2018, eingestellt von jokersven

szene

|

Quelle: PM MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION PRESSESTELLE

Lucha: „Monika Barz hat sich durch jahrzehntelangen Einsatz in den Dienst der politischen Frauen- und Lesbenbewegung gestellt und anderen Mut gemacht. Vor ihrer Lebensleistung habe ich größten Respekt“Für ihr außergewöhnliches Engagement für gleiche Rechte und Toleranz gegenüber Lesben und Schwulen hat Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha am Montag (30. April) Frau Prof. Dr. Monika Barz das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt. „Mit Ihrer ganzen Person stellen Sie sich seit Jahrzehnten in den Dienst der politischen Frauen- und Lesbenbewegung, um das Thema in der Gesellschaft sichtbar zu machen und für gleiche Rechte und Toleranz zu kämpfen“, sagte Lucha anlässlich der Feierstunde in Reutlingen.