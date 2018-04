Quickie vom 29. April 2018, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

Schwarze Queer-Feministische Geschichte in Deutschland19.00 Uhr Vortrag: Queerness & die neuere Schwarze BewegungZur Referentin: Ginnie BekoeInitiative Schwarze Menschen in Deutschland / Regionalgruppe Hamburg.Beiratsmitglied on Hiatus, nonbinary & queer af, Ranter*in, sucht, findet & teilt Empowerment durch Bildung,Medien und Motzen, vorallem bezüglich der Intersektionen Schwarzsein, Queerness, BeHinderung & Fatness.20.00 Uhr Vortrag: Attraktivität in der Queeren Frauenszene und seine KonsequenezenZur Referentin: Karin BulediLeiterin einer queeren Frauengruppe in Stuttgart.Als Schwarze Bodypositive und Sexpositive, nonbinary Lesbe interessiert sie sich für intersektionalen Feminismus und die Auswirkungen von Diskriminierung in der LGBTA+ Community. Den Rest der Zeit studiert sie und hat keine Zeit zum Schlafen.Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt.Ab 22 Uhr DJ DJANE aus Stuttgart inklusive Sektausklang.Donnerstag, 03. Mai 2018Weissenburg Zentrum LSBTTIQ Stuttgart (Weissenburgstr. 28A, Stuttgart-Mitte)