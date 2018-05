Quickie vom 7. Mai 2018, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

|

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

ist ein Abend für das kerlige Publikum - kein Schickimicki oder Schnickschnack nur Spaß für ihn. Unser DJ sorgt mit den richtigen Vibes für explosive Stimmung und das nicht nur auf dem Floor im stilechten Gewölbekeller, denn Fun wird an diesem Abend groß geschrieben.Elektro und House sind dein Deins - Was du draus machst dein Ding! Hemmungsloses Abfeiern ist genau so gerne gesehen wie all das was zwischen Männern am meisten Spaß macht...Bei einem sehr günstigen Getränkeangebot – beispielsweise Becks für 2,50€ – muss wirklich niemand auf dem Trockenen sitzen. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt. Süßes und Salziges zum Knabbern gibt es für natürlich umsonst. Passend zum Abend gibt Bananenweizen für nur 2,50€ oder für die Härteren Bananashots für 1€