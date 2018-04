Quickie vom 21. April 2018, eingestellt von DeWe

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am 12. Mai heisst es wieder Eurovision Song Clontest bei Stuttgarts schrägster queeren Party. In der ESC Lounge übertragen wir ab 20.00 Uhr den diesjährigen Wettbewerb live aus Lissabon auf Grossbild-leinwand mit perfektem Sound.Wenn die ESC Gewinner dann gegen 00.30 Uhr feststehen wandelt sich die Lounge in den Lovebeats-Floor, auf dem Stuttgarts DJ-Legende und Oberbär Martin Rapp die Crowd mit feinster elektronischer Tanzmusik versorgt.Auf dem Lovepop-Floor gibt es, wie fast immer, die gewohnt schräge Musikmischung aus Wildstyle Pop, Dance, HipHop & Queer Classics von Oberlovepopper DJ NT aus der Kantine Augsburg.Los gehts um 20.00 Uhr mit einem Welcomeshot, kredenzt vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet für alle ESC Fans bis 22.00 Uhr nur 5 Euro, danach 8 Euro. Zutritt ist ab 18 Jahren möglich