Quickie vom 20. April 2018, eingestellt von jokersven

szene : stuttgart

|

Quelle: www.zentrum-weissenburg.de

10s across the board! Am So, 6.5. ist es wieder soweit - unsere nächste große Drag Show steht an! Schaut mit uns die aktuellste, 7. Folge der 10. Staffel RuPaul's Drag Race & erlebt tolle Liveauftritte von allen unseren 7 Drag Queens Kelly Scandalous, Luna Legend, Misty Day, Rachel Intervention, Sir, The Andree & Vava Vilde.Wir freuen uns natürlich zusätzlich, wenn ihr in Verkleidung / Drag / Fetisch / als ihr selbst auftaucht. This show is for everyone!Die Essens- & Getränkebewirtung erfolgt durch die Weissenburg Stuttgart, wodurch ihr die Community direkt unterstützt & durch die unschlagbaren Preise bares Geld spart.Tickets gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Erlkoenig (Nesenbachstr. 52, 70178 Stuttgart) & Sonntags bei unserem wöchentlichen Public Viewing in der Weissenburg. Nur eine begrenzte Anzahl Tickets ist verfügbar, Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Achtung: die letzten Shows waren bereits im VVK alle restlos ausverkauft! Es kann sein, dass es keine Abendkasse gibt.So, 06.05. | 18:30h | Weissenburg Stuttgart (Weissenburgstr. 28A, 0180 Stuttgart) | Eintritt 10€.