Quickie vom 5. April 2018, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Quelle: Stuttgarter Nachrichten

Amöffnet in derin Stuttgart, unweit des Züblin-Parkhauses Laura´s neue Bar. Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit, seit vier Jahrzehnten Wirtin des Kings Clubs und als „Schwulenmutter“ so bekannt wie beliebt, ist die künftige Pächterin des kleinen Gastraums. Unter dem neuen Namen „“ will sie mit dazu beitragen, dass „mehr Niveau und Barkultur“ in die Altstadt kommen.Ihren Kings Club wird Laura auch weiterhin betreiben. Dort sind junge Schwule in der Überzahl. Die Älteren sollen nun an der Pfarrstraße eine neue Heimat „ohne Kindergarten“ finden. „Es ist schade, dass es immer weniger kleine Bars gibt“, findet Laura. Sie will ein Zeichen setzen, dass nicht jeder daheim am PC chatten müsse, sondern „auch im fortgeschrittenen Alter“ an einem belebten Ort Gleichgesinnte treffen und mit ihnen kommunizieren kann.Platz für etwa 50 Personen wird es in der neuen "Tom´s Bar" geben, die täglich außer montags um 15 Uhr öffnet und im Sommer eine Außengastro anbietet.