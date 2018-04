Quickie vom 2. April 2018, eingestellt von StevenStgt

/ My Gay Eye.ist soeben erschienen und liegt für Euch druckfrisch in Euren Buchladen bereit.Das Schwule Auge 14 ist eine "Tom of Finland Special-Ausgabe". Mit unbekannten Originalarbeiten und vielen aufregenden Bildern junger Künstler und Fotografen, die von der Tom of Finland Foundation gefördert wurden. Heiße erotische Erzählungen, angeregt durch Finland-Zeichnungen. Texte von schwulen Persönlichkeiten. Essays und Interviews zur Bedeutung von Tom of Finlands Werk für die Lederszene, die Gay Community, die schwule Kunst wie auch auf persönlicher Ebene, ein Text zu Leben und Werk (bebildert mit bisher unveröffentlichten Fotos) und vieles mehr. Die Texte internationaler Autoren werden zweisprachig deutsch und englisch erscheinen.Mein schwules Auge gibt es selbstverständlich auch imin Stuttgart und im