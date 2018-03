Quickie vom 25. März 2018, eingestellt von StevenStgt

party : trossingen

Am Ostersonntag, 1.4.2018, steigt im Kesselhaus in Trossingen wieder die Rosa Nacht.



DJ Tyra Starligt sorgt für die richtige Musik an diesem Abend.



Beginn ist 21 Uhr, der Eintritt kostet 5 EUR.



