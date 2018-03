Quickie vom 18. März 2018, eingestellt von DeWe

Am 14. April 2018 wird im Lehmann Club mal so richtig fett gefeiert. 10 Jahre rockt die Stuttgarter Ausgabe der LOVEPOP dann schon die Schwabenmetropole und hat sich längst als eine der erfolgreichsten queeren Parties in Süddeutschland etabliert. Bei den Oberlovepoppern Jürgen & Dirk sind alle willkommen: Egal ob schwul, lesbisch, trans, hetero oder sonstwas, egal ob jung oder alt, weiss oder schwarz. Einfach gemeinsam eine gute Party machen ist hier die Devise, ohne viel Schnickschnack und Glamour. Neben der Musikmischung, auch mal abseits vom Mainstream, wohl das Erfolgsrezept der Kultparty.Auf dem Lovepop-Floor gibt es bei der Jubiläumssause die gewohnt schräge Musikmischung aus Wildstyle Pop, Dance, Electro, HipHop & Queer Classics von Oberlovepopper DJ NT ausder Kantine Augsburg.Auf dem Loveshack-Floor spielt DJ MARIO, den viele noch vom Gaytunnel in der Stuttgarter Röhre kennen, 80ies que(e)rbeet von wavigem Pop zu cheesigem Dance und haarigem Rock.Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot von Jägermeister, kredenzt vom Stuttgarter CSD-Team! Zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht gibt es eine Longdrink Double Time, ausserdem weitere Getränkespecials zum Jubiläum die ganze Nacht. Candys for free, Gimmicks und eine Jubeldeko dürfen natürlich auch nicht fehlen.