Quickie vom 20. Feb. 2018, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete der FDP, übernimmt dieanlässlich des diesjährigen"Ich will Gesicht zeigen dafür, dass die Gleichstellung nicht nur rechtlich fest verankert und ausgebaut wird, sondern vor allem auch dafür, dass sie jeden Tag mehr gesellschaftliche Normalität wird," formuliert die FDP-Politikerin als Losung ihrer Schirmherrschaft.Als Schirmfrau des CSD Stuttgart 2018 wird Judith Skudelny verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Kulturfestivals persönlich besuchen. Im Stuttgarter Rathaus spricht sie am Freitag, 13. Juli, anlässlich des dortigen CSD-Empfangs zum Start der Kulturtage der Regenbogen-Community ein persönliches Grußwort. Bei der CSD-Eröffnungsgala am Freitag, 20. Juli, wird die Bundestagsabgeordnete auf der Bühne des Friedrichsbau Varieté die heiße Phase des CSD 2018 feierlich eröffnen. Und auch bei der Kundgebung im Anschluss an die CSD-Polit-Parade am Samstag, 28. Juli, wendet sich die FDP-Politikerin direkt an die Teilnehmenden der Demonstration.