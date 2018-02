Quickie vom 16. Feb. 2018, eingestellt von StevenStgt

Dasist vor wenigen Tagen erschienen und liegt für Euch an zahlreichen Auslegestellen in ganz Baden-Württemberg zur Abholung bereit.Unsereerhalten Ihr SCHWULST wieder ganz bequem per Post nach Hause geschickt.Im neuen Schwulst Magazin findet Ihr neben interessanten Infos aus der schwul-lesbischen Szene in Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt, aktuelle politische Themen, rechtliche Änderungen im Hinblick auf die „Ehe für Alle“, unsere beliebte Kolumne von Frl. Wommy Wonder und Reiseberichte über interessante Urlaubsziele. Eine Schwerpunkt bildet das in der LSBTTiQ-Community recht umstrittene Thema der männliche Beschneidung, u.v.m.