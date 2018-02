Quickie vom 16. Feb. 2018, eingestellt von DeWe

party : stuttgart

|

Quelle: Lovepop Stuttgart

Am Samstag den 10. März 2018 wird, wie immer am 2. Samstag im Monat, im Lehmann Club wieder wild lovegepoppt. Auf dem Lovepop-Floor gibt es die gewohnt schräge Musikmischung aus Wildstyle Pop, Dance, HipHop & Queer Classics von Oberlovepopper DJ NT aus der Kantine Augsburg.Auf dem Freakbeats-Floor ist seit längerer Zeit mal wieder die wundervolle Miss Evoice zu Gast, die wie immer Freunde mitbringt und mit ihnen zusammen die Crowd mit bestem Techno, Tech- & Deep House versorgen wird.Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.Und am 14. April 2018 gibts dann die grosse Jubiläums-Sause - 10 Jahre Lovepop Stuttgart