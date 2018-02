Quickie vom 11. Feb. 2018, eingestellt von StevenStgt

Hunderte schwule Männer auf einem Schiff in der griechischen Ägäis ab/bis Athen auf der ersten deutschsprachigen reinen Gay Cruise der mCruise mit der Nefeli von Celestyal Cruises.Werner Rottler von Treffpunkt Schiff in Ludwigsburg war mit an Bord. Tolle Stimmung an Bord, freundliche und unkomplizierte Crew, super Service und Essen, tolle Open Air Parties, ein unterhaltsames Rahmenprogramm wie z.B. Nina Queer,Georgette Dee und Idil Baydar (besser bekannt als Jilet Ayse), tolle Häfen wie Rhodos, Kreta, Santorin, Nafplio und Mykonos, hier sogar über Nacht, um das Partyleben auszukosten.Eine weitere Kreuzfahrt für 2019 ist bereits in Planung.Bei Treffpunkt Schiff können sowohl auch die amerikanischen Gay Kreuzfahrveranstalter wie ATLANTIS und RSVP gebucht werden aber auch die anderen Reedereien wie AIDA, TUI Cruises, NCL, Royal Caribbean gebucht werden. Das Team kennt viele Schiffe aus eigener Erfahrung und kann Tipps für Ausflüge, Anreise, Vor- und Nachprogramm usw. geben.Um laufend neue Angebote zu erhalten am besten den Newsletter auf der Homepage www.treffpunkt-schiff.de bestellen die Facebook Seite von Treffpunkt Schiff oder der Gay Kreuzfahrten Facebook Seite Gays on Waves liken und abbonieren.Euer Ansprechpartner bei Treffpunkt Schiff ist Werner RottlerTelefon 07141/7023643 oder E-Mail: rottler@treffpunkt-schiff.de