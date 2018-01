Quickie vom 8. Jan. 2018, eingestellt von K29 / Zieglerkeller

party: stuttgart

Quelle: K29 - Der Zieglerkeller

Jeden 2. Samstag im Monat düsen wir durch einen bunten Mix aus vier Jahrzehnten. In unserem stimmungsvollen Gewölbekeller geben wir Vollgas zurück in die Zukunft - Spaß und gute Laune stehen dabei ganz im Vordergrund.Unser Motto diesmal: Wünsch Dir Was! Mit deinen Musikwünschen kannst du den Lauf des Abends noch stärker beeinflussen - Wir spielen alles, egal ob 90er (Euro-)Dance, Spice Girls & Macarena, 80er Pop, Disco & Soul, NDW, Deutsch-Rock & Pop aus Ost & West oder Schlager.Wir schauen ob wir deine Wünsche unterbringen können! Unsere retromäßig günstigen Preise und kleine Getränke-Specials sorgen dann schon für den Rest... Einlass ab 21 Uhr, kein Dresscode.