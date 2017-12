Quickie vom 17. Dez. 2017, eingestellt von StevenStgt

Bevor im April das grosse "10 Jahre LOVEPOP Stuttgart" Jubiläum gefeiert wird gibt es am Samstag, den 13. Januar 2018, schon mal die „kleine“ Jubelsause. 8 Jahre ist die Party dann schon zu Gast im Lehmann Club, was natürlich ausgiebig zelebriert werden muss. Und da wir eh schon kräftig am Feiern sind starten wir dann auch gleich noch in die CSD Saison 2018. Ein Teil des Eintritts der offiziellen Saisoneröffnung-Party wird an den CSD gespendet.Auf dem LOVEPOP Floor gibt es die gewohnt schräge Musikmischung von OberLOVEPOPper Dj Nt aus der Kantine Augsburg mit Pop, Dance, Electro, 80ies, 90ies & Wildstyle Classics. Hier kippt Rihanna schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!Erstmals bei der LOVEPOP gibt es auf dem 2. Floor Black, HipHop, R&B und Trap mit dem Berliner Dj Caramel Mafia. Einfach Bootylicious!Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich. Ein Teil des Eintritts kommt dem CSD Stuttgart 2018 zu Gute.Stuttgart