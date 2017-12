Quickie vom 14. Dez. 2017, eingestellt von Competrisha_Drum

party : stuttgart

|

Quelle: http://white-noise.eu/programm/queerhouse-andy-rx/

Wir legen euch noch ein kleines knackiges Paket unter den Baum, Santa Queer is coming to town mit der U1 Haltestelle Rathaus.Zwar ist die Vorweihnachtszeit knapper als unsere Jocks aber wir wollennochmal mit Euch durchstarten bevor‘s zu besinnlich wird! Unsere littledrummer boys stehen bereit und eingeladen haben sie Andy Rx - familytime y‘all. Die Weihnachtslieder sind dann halt bisschen anders undstatt Adventskranz gibt’s Strobo!Wer also vielleicht ner Freundin noch die Haare halten will oder garseins runterlassen, ist bei uns gut aufgehoben - wir haben die bestenNüsse, Aschenbrödel!Line up: Santa Andy and his housy elves!