Quickie vom 9. Dez. 2017, eingestellt von StevenStgt

Quelle: Spiegel

Was in Deutschland seit Oktober erlaubt ist, gilt ab dem neuen Jahr auch in: Das oberste Gericht des Landes hat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert.In Österreich ist nach einer Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs künftig die "Ehe für alle" erlaubt. Damit können auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Der Gerichtshof begründete diesen Schritt mit dem Diskriminierungsverbot. "Die Unterscheidung in Ehe und eingetragene Partnerschaft lässt sich heute nicht aufrechterhalten, ohne gleichgeschlechtliche Paare zu diskriminieren", hieß es in einer entsprechenden Erklärung.