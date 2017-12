Quickie vom 9. Dez. 2017, eingestellt von StevenStgt

Vorhang auf fürund Bühne frei für ein besonderes Weihnachts-Special. Stuttgarts kompaktes Vorzeigefräulein präsentiert am 1. Weihnachtsfeiertag im Stuttgarter Theaterhaus einen besonderen Abend mit besonderen befreundeten Künstlern – ein Programm mit Herz, Hirn und feinem Humor sowie selbstironischem Witz, der aufs Zwerchfell zielt und dort im Stakkato trifft. Mit ihrem Mix aus Kabarett und Travestie, Entertainment, Plaudereien, Liedern und Chansons zieht Frl. Wommy Wonder alle Register und das Publikum in ihren Bann. Damit das ganze auch turbulent begleitet wird, umrahmen wunderbare Gäste den Abend.präsentiert neben Highlights aus den letzten Programmen neue Geschichten und neue Lieder, dazu noch diverse Gastkünstler.Dieses Jahr mit an Bord: Thomas Schwarz (Comedy), Thomas Gysin (Zauberei), Musical Affairs (Songs) - viel Spaß!