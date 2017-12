Quickie vom 9. Dez. 2017, eingestellt von StevenStgt

Süddeutschlands grösste & erfolgreichste Gayparty feiert mit einer Megaparty Geburtstag:- 10 Jahre mit EuchWas vor 10 Jahren als "einmalige Party-Idee" begann ist heute die mit Abstand erfolgreichste Gay-Partyreihe in Süddeutschland. Es wird die Party des Jahres 2018.Die große Jubiläums-Special mit einem einzigartigen Programm: DJs: Star DJ Pate No. 1 (Los Angeles), Gast-DJ Jaden Bojsen, DJane Miss Delicious (Sexy Köln / Fame Resident), Gast-DJ Ck (Köln)Live On Stage / Live-performance: Jaden Bojsen