Quickie vom 9. Dez. 2017, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

- Stuttgarts grösste Gayparty im größten Club der Innenstadt: Der traditionelle Gay-Blockbuster in Stuttgart am ersten Weihnachtsfeiertag.Jedes Jahr ein Hit - jedes Jahr Full House. über 2000 Gays aus ganz Süddeutschland und der Schweiz stürmten im Oktober 2017 bei der letzten Fame das ProTon. Das Warten auf eine Fortsetzung hat am 25.12. ein Ende!An der Spitze des DJ Line-UPs steht DJane Miss Delicious (Sexy Köln). Unterstützt wird sie von Gast-dj Pierre Paradise. Mit feinem Gespür für Emotionen unter technischer Brillianz spielt er perfekte Sets aus aktuellen Clubhits.