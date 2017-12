Quickie vom 29. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

Weihnachtlich glitzernde Stände mit liebevoll gestalteten Dächern, funkelnder Lichterschmuck, einer der größten Weihnachtsbäume Deutschlands und ein stimmungsvolles Programm: Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt, mitten im Zentrum gelegen, erstreckt sich die traditionsreiche und prächtige Budenstadt vom Neuen Schloss und Königsbau über den Karls- und Schillerplatz mit dem Alten Schloss und der Stiftskirche bis zum Marktplatz.Und derist schon seit vielen Jahren auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt etwas ganz Besonderes: ein “Treffpunkt der Vielfalt!Der Verkaufs- und Informationsstand der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt befindet sic hinter dem Rathaus an der Nadlerstraße! Hier findet man nicht nur Glühwein und Punsch, sondern auch kleine Präsente und Mitbringsel wie z.B. Marmeladen, Socken, Schals, Topflappen, Nudeln, Gebäck, Früchtebrot…. Auch HIV-Präventionsmaterial – wie Broschüren, Kondome und Schleifen – sind am Stand erhältlich.können sich Besucher von Montag bis Donnerstag ab 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr, an Freitagen und Samstagen von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr und an Sonntagen ab 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr an den Köstlichkeiten des Verkaufs- und Informationsstandes der AIDS-Hilfe erfreuen und gesellig-kurzweilige Stunden erleben.