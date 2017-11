Quickie vom 29. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

welt-aids-tag

|

Mit ihrem jährlichenbietet diezum Ausklang des Jahres ein gesellschaftliches Highlight in Stuttgart, das Gutes mit Schönem verbindet und den Fokus auf ein besonders wichtiges Thema lenkt: HIV/AIDS!Die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. lädt anlässlich des Welt-AIDS-Tages zum Tanz für die gute Sache: Mit dem Weihnachtsball der AIDS-Hilfe Stuttgart wird im prächtigen Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt im Zeichen der Roten Schleife – gemeinsam für die gute Sache gefeiert und getanzt. Der Erlös des Abends geht zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. Getreu dem Motto „red Carpet meets Red Ribbon“ erwartet die Gäste ein bunter aber zugleich exklusiver Abend in den Räumen des Kursaals – mit Tanz, kulinarischen Leckerbissen und musikalischen Highlights. Mit Sektempfang und einem erlesenen mehrgängigen Ball-Menü mit ausgesuchten Gaumenfreuden können sich die Gäste auf den Abend einstimmen. Es stehen eine Flaniermeile im Foyer und ein Wandelgang mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränkeständen bereit.Stuttgart zeigt Schleife! – Sowohl im Programm als auch unter den Gästen zeigen bekannte Gesichter aus Kultur, Politik, Sport und Wirtschaft Gesicht für die gute Sache. Mit verschiedenen musikalischen Programmpunkten wird der Abend gestaltet. Getanzt wird um den Weihnachtsbaum im einzigartigen Flair des Kursaals. Um 24.00 Uhr erfolgt die Verkündung des Spendenzwischenstandes. Bis weit nach Mitternacht wird dann unter dem Weihnachtsbaum gefeiert – und ab 02.00 Uhr klingt die Veranstaltung aus.Der 3. Weihnachtsball der AIDS-Hilfe Stuttgart findet in diesem Jahr am