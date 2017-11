Quickie vom 29. Nov. 2017, eingestellt von DeWe

Wie immer am 2. Samstag im Monat wird am 09. Dezember im Lehmann Club wieder die LOVEPOP zelebriert. Stuttgarts monatliche queere Party No.1 mit der bekannt schrägen Musikmischung verabschiedet sich dann aus dem Jahr 2017 und freut sich auf das grosse Jubeljahr 2018. Dann wird die LOVEPOP Stuttgart schon sagenhafte 10 Jahre alt und wird mit einigen Überraschungen aufwarten.Auf dem Lovepop-Floor gibt es Pop, Dance, House, HipHop & Wildstyle Classics mit dem Kölner DJ Matthew Black, der den Lovepop Mastermind DJ NT aus Augsburg an den Decks unterstützt. Auf dem Lovehouse-Floor gibt es feinste Housetunes und Electronic Classics mit der Heidelberger DJane Legende Simoné.Los geht’s um 23.00 Uhr mit einem Welcomeshot für umsonst vom Stuttgarter CSD-Team! Der Eintritt kostet 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.