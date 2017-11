Quickie vom 15. Nov. 2017, eingestellt von StevenStgt

welt-aids-tag

|

In Stuttgart finden traditionell am– folgende Veranstaltungen statt:Fürwird von der AIDS-Hilfe Stuttgart schon seit Jahren zur Bildung einer Solidaritätsschleife auf deraufgerufen. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich möglichst rot zu kleiden! Es spricht ein Mitglied des Vorstands der AIDS-Hilfe Stuttgart.folgt der gemeinsame Gang zur Gedenkstätte „Namen und Steine“ an der Staatsoper im Oberen Schloßgarten – Nähe Eckensee und Schicksalsbrunnen -, wo der an HIV/AIDS Verstorbenen gedacht wird, guter Brauch. Ende gegen 19.00 Uhr.Umbeginnt dann in derderanlässlich des Welt-AIDS-Tages, unter Mitwirkung der Evangelischen AIDS-Seelsorge (Pfarrer Eckhard Ulrich), der Katholischen AIDS-Seelsorge (Pastoralreferent Uwe Volkert), dem Chor Rosa Note und Hans Georg Waller am Klavier. Zum Abschluss geselliges Beisammensein im Eingangsbereich der Kirche; wobei zusätzlich zu kleinen Leckereien, Glühwein und Früchtepunsch ausgeschenkt wird.